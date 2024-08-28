За словами науковців, "несвоєчасні" візити птахів є одним з беззаперечних доказів потепління.

В районі української антарктичної станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез, знов несподівано з’явилися субантарктичні пінгвіни, кількість яких збільшується – ці "розвідники" придивляються до потенційних місць гніздування.

"Представники цього виду з антарктичної весни до осені мешкають на нашому острові Галіндез. Тут будують гнізда, відкладають яйця та виводять пташенят. Зараз же в Антарктиці закінчується зима. Тож наші біологи фіксують постійні заходи на Галіндез груп субантарктичних пінгвінів, від 10 до 70 птахів. Менші групи зустрічаються безпосередньо біля станції, а більші – на мисі Пінгвін-Пойнт з іншого боку острова", - розповіли у Національному антарктичному центрі.

Йдеться, що після першого раптового візиту наприкінці липня невеликі групи пінгвінів іноді навідувалися сюди. За словами біолога 29-ї Української антарктичної експедиції Світозара Давиденка, потім лід заблокував протоки в акваторії, та птахи не з’являлися. Але за останній тиждень штормовий вітер та температура біля нуля частково зруйнували цей лід.

"І пінгвіни змогли знову користуватись зручними для себе ділянками на острові – де є відносно пологий спуск у воду", – розказав Давиденко.

Він відзначив, що велике повернення субантарктичних пінгвінів очікується традиційно наприкінці вересня – початку жовтня. Однак зараз "розвідники" вже заходять на Галіндез, щоб доглянути кращі місця для гніздування.

Також загалом зростає кількість цих пернатих у районі "Вернадського": дослідники спостерігали сотні пінгвінів на віддалених островах.

У центрі додали, що українські науковці здійснюють спостереження за птахами в Антарктиці в контексті зміни клімату, адже вони досить швидко реагують на зміни навколишнього середовища. Зокрема, до сезону 2007-2008 років субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували на острові Галіндез, а обирали тепліші північніші території. Потім їхня колонія в околицях станції "Академік Вернадський" постійно зростала. І вже у сезоні 2023-2024 років на Галіндезі їх була рекордна кількість – до 7 тисяч.

"Такі зміни є одним з беззаперечних доказів потепління в регіоні", - наголошують науковці.

Українські полярники оприлюднили відео, на якому зафіксовано зграї пінгвінів. Смішні птахи групами пересуваються по снігу, і, не боячись людей, впритул підходять до обладнання полярної станції.

Візити пінгвінів на станцію "Академік Вернадській"

Раніше до української наукової полярної станції "Академік Вернадській" під час антарктичної зими завітала група пінгвінів. Йшлося, що після раптового підвищення температури до станції прийшла чимала група пінгвінів – десь 20-25 птахів. Візит був неочікуваним, адже на зиму вони полишають острів Галіндез. У цей час тут можна іноді побачити поодиноких чорно-білих "гостей". "Велике повернення пінгвінів до "Вернадського" зазвичай відбувається навесні (це коли в Україні осінь).

Вас також можуть зацікавити новини: