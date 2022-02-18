Науковці зустріли орябка, обстежуючи заповідні ліси

У Чорнобилі помітили красивого птаха, який дуже рідко потрапляє у поле зору людей. "Спіймати" лякливого пернатого на фото - велика рідкість.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Помітити орябка лісового дуже важко. Він дуже лякливий та завжди ховається від людей. Проте науковцям усе ж пощастило побачити пернатого.

"Обстежуючи заповідні ліси, науковці зустрічають різних птахів. У тому числі – орябка лісового – досить лякливого пернатого, який ховається чи втікає, як тільки помітить незнайомий об’єкт", - розповіли науковці.

Користувачі були приємно здивовані. Деякі написали, що нині Чорнобиль є унікальним місцем, де люди можуть побачити по-справжньому рідкісних тварин та птахів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чорнобилі помітили рідкісну тварину кремового кольору. Козулі саме з таким кольором хутра зустрічаються нечасто.

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