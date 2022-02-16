Козулі саме з таким кольором хутра зустрічаються нечасто.

В Чорнобилі "спіймали" на фото рідкісну тварину. В об'єктив потрапила козуля. Тварина має хутро кремового кольору, що зустрічається нечасто.

Світлину козулі показав на своїй сторінці у Facebook фотограф Сергій Домашевський.

На фото тварина жує омелу. Користувачі прийшли у захват від козулі та від кольору її хутра. Деякі почали навіть питати, чи не є тварина альбіносом. Проте фотограф розповів, що козулі іноді дійсно можуть мати кремове хутро, проте це трапляється досить рідко.

"Ось вам і єдиноріг, і білий олень Санти - Рудольф. До того ж жує священну омелу", "Як рожеве поросятко", "Клас！Я звичайних нечасто бачу, а тут такий кадр!", "Від омели полиняла?", - користувачі Facebook активно обговорюють колір козулі та той факт, що вона їла омелу, яка росте високо на деревах.

Окрім цього, фотограф показав ефектні кадри з лисами. Йому вдалося "спіймати" на фото ще й цих тварин. Лисиці ніби навмисно позували перед фотографом.

"Зустрічі з тваринами на дорогах тут звичайна справа. Кого тільки не зустрічав у Заповіднику, а не зустрічав зубрів та ведмедів", - написав фотограф та додав, що він помітив лисиць біля села Запілля.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чорнобильському заповіднику в розпал зими помітили маленьку співочу пташку.

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