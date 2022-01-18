Заражених тварин виявили в одному із зоомагазинів міста.

Санітарна влада Гонконгу закликала зоомагазини і недавніх покупців здати на евтаназію близько 2 тисяч хом'яків через підозри на перший можливий випадок передачі коронавірусу людям від домашніх тварин.

Як повідомила газета South China Morning Post, влада видала відповідний указ після того, як коронавірус виявили у 23-річної працівниці і однієї відвідувачки зоомагазину, в якому продавалися хом'яки. Пізніше Дельта-штам підтвердили у 11 хом'яків, взятих з цього магазину. Фахівці припустили, що співробітниця могла заразитися від хом'яка, привезеного з-за кордону.

Директор з сільського господарства, рибальства та охорони навколишнього середовища Лян Сюфей також оголосив, що всі власники, які купили хом'яків не пізніше 22 грудня, повинні будуть здати їх назад.

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"Ми оцінили ризики, пов'язані з цими тваринами, і вони виявилися відносно високими. Тому ухвалили рішення на благо громадської охорони здоров'я", - сказав він.

Зазначимо, випадки зараження коронавірусом тварин неодноразово були зафіксовані в різних країнах. Так, у квітні 2020 року антитіла до COVID-19 виявили у більш ніж десятка кішок в Ухані.

Це не перший випадок, коли тварин вбивають через виявлення у них COVID-19. Так, в листопаді-грудні 2020 року після виявлення у жителів Данії коронавірус, отриманий від норок, в країні вбили близько 15,4 млн цих тварин.

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