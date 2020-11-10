Фермерам повинні будуть виплатити компенсації за тварин / фото REUTERS

Уряд Данії не має правових підстав для знищення 17 мільйонів норок після виявлення у них мутованого штаму коронавірусу.

Читайте такожБританія заборонила в'їзд туристів з Данії через COVID-19 у норокВлада зіткнулася з юридичними перешкодами, пише Reuters.

У вівторок уряд висуне наспіх розроблений закон на підтримку відбракування.

Однак в опозиції заявили, що не дозволять проекту обійти звичайний 30-денний законодавчий процес. Вони кажуть, що відбракування здорової норки не повинно було розпочатися до того, як були розроблені плани з виплати компенсацій власникам і працівникам приблизно 1100 норкових ферм.

Уряд заявив, що фермерам буде виплачена компенсація і що він буде продовжувати домагатися прийняття цього закону якомога швидше.

Коронавірус у норок: що відомо

  • У Данії виявлено 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Штам мутованого коронавірусу, через який Данія почала знищувати 17 млн норок, виявлений у 12 осіб (11 в Північній Ютландії, один - на острові Зеландія) і на п'яти норкових фермах.

  • Відзначимо, інфікування норок коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах. За даними ВООЗ, норки "заражаються від інфікованих коронавірусом людей".

  • Поки немає доказів того, що спалах мутантних штамів вірусу SARS-CoV-2 на датських норкових фермах загрожує розробці успішної вакцини проти COVID-19, заявили представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

  • Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії.

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Автор: Людмила Жерновська