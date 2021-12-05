Тварини знаходяться на карантині.

Коронавірус виявили у бегемотів у зоопарку бельгійського Антверпена. Тварини знаходяться на карантині.

Про це повідомляє прес-служба зоопарку в Facebook.

У бегемотів Імані та Гермієн виявили COVID-19. У тварин немає ніяких симптомів, крім нежитю. При цьому їх помістили на карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

На цей час в зоопарку розслідують, як тварини могли заразитися. Річ у тім, що у працівників зоопарку COVID-19 не виявили.

Читайте такожДесятки носорогів подолали майже 3,5 тисячі кілометрів заради порятунку (відео)Відзначається, що це може бути перший випадок зараження коронавірусом серед бегемотів. Раніше COVID-19 виявляли серед мавп та котячих.

Коронавірус у тварин: що відомо

У Великобританії, Російській Федерації, Австрії підтверджували випадки зараження домашніх кішок коронавірусом. Вчені припускали, що тварини інфікувалися від своїх господарів.

У Данії на початку листопада 2020 року виявили кілька сотень випадків передачі коронавірусу від норок людям. Влада країни вирішила знищити всіх норок через мутацію коронавірусу, яку знайшли у тварин. Данські фермери змушені були вбити відразу більше 10 млн норок, яких вирощували заради хутра.

У грудні 2020 року коронавірус виявили у чотирьох левів у зоопарку Барселони. Тварин протестували після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми хвороби.

Крім того, кілька горил в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго отримали позитивний тест на коронавірус.

В липні у США почали прищеплювати від коронавірусу тварина. Зоопарк в Окленді, штат Каліфорнія, почав вакцинацію від коронавірусу тварин-тигрів, ведмедів, пум, тхорів та інших.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова