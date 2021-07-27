Туристи граються в піні та роблять приголомшливі фото.

Один з пляжів на грецькому півострові Ситонія повністю затягнуло білосніжною піною. Вчені запевнили, що явище не несе небезпеку для людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відпочивальників гори піни в морі не зупиняють, вони охоче возяться в ній та роблять селфі.

За словами вчених, піна для людей не є небезпечною і зникне через кілька днів. Правда, явище може повторитися.

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"Це природне явище вчені називають евтрофікацією, що відбувається через погіршення якості води у водоймах. Причиною тому є потрапляння біогенних елементів, таких як сполуки азоту і фосфору. Евтрофікація зазвичай трапляється в озерах або закритих мілководних затоках і, як правило, викликана збагаченням води відтоком поживних речовин", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, туристи, які відпочивали в Україні цього року, неодноразово скаржилися на брудну воду в морі, засилля медуз і водоростей. Крім того, один з пляжів буквально захопили сонечка, які потім стали масово вмирати.

Автор: Анастасія Горбачова