Мертвих комах винесло на берег, але вода не стала чистішою через водорості.

Туристи, які відпочивальники в Залізному порту, спочатку скаржилися на навалу сонечок, а тепер на їх масову загибель. Пляж буквально усіяний мертвими комахами.

Про це розповіла блогер Smart Animals на своєму YouTube-каналі.

Дівчина зазначила, що причин загибелі сонечок може бути кілька. Комахи харчуються попелицями, що і стало причиною їх навали на курорті, тому до масового мору могла привести відсутність їжі.

Крім того, до загибелі комах могла привести хімічна обробка полів від попелиць. За словами туристки, трупи сонечок спочатку плавали у воді, але хвилі винесли їх на берег.

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На зміну мертвим комахам прийшли водорості, які чіпляються за руки та купальники. Відпочивальники скаржаться, що водорості буквально скрізь.

"Водорості скрізь, вони будуть чіплятися за ваш купальник і руки. Але це ще не настільки критично, до цього вода була повністю в трупиках сонечок", - розповіла дівчина.

Як раніше повідомляв УНІАН, туристи, які відпочивають у Кирилівці, скаржаться на брудне море і нашестя медуз. Батьки не пускають дітей в море, тому що після купання шкіра пече і залишаються опіки.

Для боротьби з навалою медуз в одному з курортних сіл в Мелітопольському районі Запорізької області застосували грейдер. Берег буквально усіяний мертвими морськими тваринами, що заважало туристам підійти до води.

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Автор: Анастасія Горбачова