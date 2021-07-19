Батьки бояться пускати дітей купатися в морі.

Туристи, які відпочивають в Кирилівці, скаржаться на брудне море та нашестя медуз. Батьки не пускають дітей в море.

Відповідне відео зняв один з відпочивальників.

Туристи скаржаться, що в морі плавають фекалії, а також сотні медуз, через які люди бояться заходити у воду. За словами відпочивальників, якщо до медуз доторкнутися, то залишаються опіки, і шкіра дуже пече.

Через навалу медуз батьки бояться пускати дітей у воду, а через мертвих морських мешканців вода сильно смердить.

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Крім того, в липні Азовське море змінило колір на коричневий.

У Кирилівці натовпи відпочивальників, а на стоянках десятки автобусів з туристами. Людей так багато, що в обід на пляжі немає вільних місць.

Нашестя медуз в Азовському морі

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочивальники на курортах в Мелітопольському районі останнім часом часто скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання числа медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному.

Ще один важливий фактор-поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масову присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

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Автор: Анастасія Горбачова