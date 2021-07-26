Відпочивальники незадоволені брудним морем.

Туристи, які відпочивають в Одесі, скаржаться на брудне море. Берег місцями покритий водоростями, а у воді "каша", через що неможливо купатися.

Про це розповіла одна з відпочивальників.

На кадрах видно, що берег покритий дрібними водоростями, які винесло хвилями. Буквально кілька метрів піску стали зеленими.

При цьому вода в морі каламутна і здається зеленою через кількість водоростей в ній. У зв'язку з цим багато відпочивальників не ризикують заходити у воду.

Варто відзначити, що в Одесі почався сезон цвітіння синьо-зелених водоростей. Через них вода стає каламутною та набуває зеленого відтінку.

Як раніше повідомляв УНІАН, туристи, відпочивальники в Залізному порту, спочатку скаржилися на навалу сонечок, а тепер на їх масову загибель. Пляж буквально усіяний мертвими комахами.

Причин загибелі сонечок може бути кілька. Комахи харчуються попелиць, що і стало причиною їх навали на курорті, тому до масового мору могла привести відсутність їжі.

Крім того, до загибелі комах могла привести хімічна обробка полів від попелиці.

Автор: Анастасія Горбачова