Багато з них вже почали засихати.

У Києві невідомі пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці.

Як повідомила КМДА, зробивши отвори свердлом, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева. Багато з них вже почали засихати.

"Факт пошкодження дерев виявили і зафіксували співробітники КП УЗН Дніпровського району під час сьогоднішньої інспекції території. На місце викликали всі відповідні служби, зокрема Державну екологічну інспекцію та Національну поліцію", - сказано у повідомленні.

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Колишньому директору комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" повідомлено про підозру через завдання 73,6 млн грн збитків на реконструкції Поштової площі.

Киян попередили про військові навчання у межах лісництва Дарницького району столиці, у зв’язку з чим людей просять не відвідувати ліси у відповідній період. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації. Зауважується, що ці навчання триватимуть з 17 по 20 липня.

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