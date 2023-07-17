Колишньому директору комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" повідомлено про підозру через завдання 73,6 млн грн збитків на реконструкції Поштової площі.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook. Досудовим розслідуванням було встановлено, що розпорядженнями Київської міської державної адміністрації було ухвалено рішення про проведення реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі.
Замовником проектування та виконавцем робіт було визначено КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", яке уклало з приватною фірмою договір генпідряду на виконання цих робіт.
"Проте, як встановило слідство, фактично в рамках реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що це будівництво здійснювалося в порушення вимог Закону "Про регулювання містобудівної діяльності", земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування, а також без відведення земельних ділянок.
"У свою чергу підозрюваний, будучи директором КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду, що створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником вищевказаними земельними ділянками", - пояснили у прокуратурі.
Згідно з висновком експерта, територіальній громаді міста Києва було завдано матеріальних збитків на суму понад 73,6 млн гривень.
Так, Подільською окружною прокуратурою міста Києва колишньому директору КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" було повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Інші махінаціх посадовців у Києві
Посадовців Шевченківської районної державної адміністрації Києва та підрядників судитимуть за завдання 1 млн грн збитків під час облаштування укриттів у школах та дитячих садках.
За даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 дитячих навчальних закладах Шевченківського району на суму понад 3,7 млн грн. Договір із постачальником був укладений попри те, що пропозиція постачальника щодо вартості меблів значно перевищувала ринкову.