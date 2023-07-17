Навчання триватимуть з 17 по 20 липня.

Киян попередили про військові навчання у межах лісництва Дарницького району столиці, у зв’язку з чим людей просять не відвідувати ліси у відповідній період. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Увага, військові навчання! У межах лісництва Дарницького району проходитимуть навчання угруповання сил і засобів оборони Києва", - зазначили у КМВА.

Зауважується, що ці навчання триватимуть з 17 по 20 липня.

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"Просимо киян утриматися від відвідування лісів у цей період!", - закликали у військовій адміністрації.

У КМВА також нагадали, що знімати та оприлюднювати фото- та відеоматеріали пересування військових та їхньої техніки суворо заборонено.

Інциденти в Києві - деталі

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