За даними ВООЗ, норки "заражаються від інфікованих коронавірусом людей".

Коронавірусом інфіковані норки не тільки в Данії, а ще в п'яти країнах.

Читайте такожДанія вводити жорстку ізоляцію через мутований вірус у норокПро це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

«На даний момент шість держав, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія і США, повідомили у Всесвітню організацію з охорони здоров'я тварин про наявність вірусу SARS-CoV-2 у норок на фермах", - йдеться в опублікованому в Женеві інформаційному бюлетені ВООЗ, передає ТАСС.

За даними організації, норки "заражаються від інфікованих коронавірусом людей". Незважаючи на те що передача коронавірусу від тварини до людини можлива, в основному він все ж передається між людьми. "Норки можуть служити резервуаром для SARS-CoV-2, передаючи вірус один одному і становлячи ризик в тому, що стосується передачі вірусу від норок людині. Люди можуть потім передавати вірус всередині людського населення. Може відбуватися також передача від людини норкам», - повідомили у ВООЗ. При цьому при передачі між людиною і тваринами «можлива генетична модифікація вірусу».

З червня цього року в Данії коронавірус був переданий людині від норки 214 разів. У 12 випадках це був "унікальний різновид" вірусу. Всі 12 випадків були виявлені в Північній Ютландії (Регіон Данії). Клінічна картина у цих пацієнтів була аналогічна тій, що у пацієнтів з SARS-CoV-2. "Проте цей різновид, відомий як різновид "вогнища 5", має комбінацію мутацій або змін, які раніше не спостерігалися", - зазначили у ВООЗ.

Коронавірус у норок в Данії

Влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок у країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

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Автор: УНІАН