До роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на "Вернадський" для проведення досліджень.

У грудні 2021 року на станції "Академік Вернадський" рівень снігового покриву побив 20-річні рекорди. Попри початок антарктичного літа, там фіксували потужні хуртовини. Тепер полярники взялися відкопувати інфраструктуру станції.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці станції у Facebook.

З нового року снігопади майже припинилися, однак тепер полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції. Тому у них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі.

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"Зимівники та учасники сезонної експедиції уже кілька тижнів визволяють територію "Вернадського" від снігового полону", – зазначили у центрі.

Наразі полярники майже відкопали житловий корпус, капличку та прохід до другого причалу Джету. Для проведення запланованих робіт з модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком – для його розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крану – для його гідроізоляції.

Попереду на полярників чекає ще одне грандіозне "копання" – звільнятимуть площу навколо складу для його розширення.

Зазначається, що до роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на "Вернадський" для проведення досліджень.

"З нового року снігопади майже припинилися, але ж тепер нашим полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції. Тож у них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі. Попереду на полярників чекає ще одне грандіозне "копання": треба звільнити площу навколо складу для його розширення", - йдеться у повідомленні полярників.

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