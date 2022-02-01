Найчастіше ця пташка зимує в південних регіонах.

Маленьку співочу пташку помітили в Чорнобильському заповіднику. Зяблики зазвичай зимують південніше, але деякі залишаються в заповіднику.

Про це повідомляє прес-служба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

"Взимку ця невелика, звична на заповідній території співоча пташка, частіше мігрує кудись південніше. Але деякі зяблики затримуються. Саме такого представника сім'ї в'юркових і спіймали в об'єктив фотокамери", - йдеться в повідомленні.

Зяблики переносять холод легше, ніж багато інших птахів, але навіть вони вважають за краще південні регіони морозам.

Читайте такожУ київському парку невідомі застрелили лебедяНайчастіше ця маленька пташка гніздиться і мігрує по всій території України. Традиційно, зимує на півдні і в Закарпатті, але окремі особини і групи птахів залишаються на звичних місцях проживання.

Як раніше повідомляв УНІАН, рідкісних птахів помітили в Чорнобильському заповіднику. В об'єктив камери потрапили орлани білохвости.

Камера впіймала самця і самку на заповідній території під час зимового моніторингу чисельності орлана-білохвосту. Всього за 28-29 грудня співробітники заповідника нарахували 11 орланів.

Вас також можуть зацікавити новини: