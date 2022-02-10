Користувачі мережі були вражені фото тварин / фото facebook.com/zapovidnyk2018

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник показав світлини з фотопастки. "Спіймати" вдалося одразу декількох тварин: лисицю, зайця та оленя.

Фото з Чорнобиля опублікували на сторінці Заповідника у Facebook.

Науковці показали результати "фотополювання" та розповіли, що "пастку" встановили біля села Новосілки. Тварини проходили повз камеру та навіть не підозрювали, що їх знімають.

У Чорнобилі сфотографували оленя / фото facebook.com/zapovidnyk2018

На фото потрапили лисиця, заєць та олень. Мешканці Чорнобиля потішили користувачів мережі. Деякі навіть жартують, що скоро на території Заповідника можна буде побачити не тільки цих тварин, а й навіть тигрів.

Фотопастка зафіксувала зайця / фото facebook.com/zapovidnyk2018

Також користувачів цікавить, чи потрапляють у фотопастки ведмеді. У Заповіднику розповіли, що іноді їх вдається "спіймати" на фото, проте такі кадри дуже рідкісні - "на вагу золота".

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