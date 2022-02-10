Тварини проходили біля фотопастки та не здогадувалися, що їх знімають.

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник показав світлини з фотопастки. "Спіймати" вдалося одразу декількох тварин: лисицю, зайця та оленя.

Фото з Чорнобиля опублікували на сторінці Заповідника у Facebook.

Науковці показали результати "фотополювання" та розповіли, що "пастку" встановили біля села Новосілки. Тварини проходили повз камеру та навіть не підозрювали, що їх знімають.

На фото потрапили лисиця, заєць та олень. Мешканці Чорнобиля потішили користувачів мережі. Деякі навіть жартують, що скоро на території Заповідника можна буде побачити не тільки цих тварин, а й навіть тигрів.

Також користувачів цікавить, чи потрапляють у фотопастки ведмеді. У Заповіднику розповіли, що іноді їх вдається "спіймати" на фото, проте такі кадри дуже рідкісні - "на вагу золота".

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