Цей жахливий випадок наочно показав, наскільки є важливим збереження кожного біологічного виду в екосистемі, що склалася.

За зневажливе ставлення до попереджень вчених про загрозу екології і клімату людство розплачується сотнями тисяч життів, які могли б тривати довше. Наочний приклад того, як вимирання лише одного дикого птаха, вбило півмільйона людей, на сторінках журналу Forbes наводить американський еволюційний біолог із Ратгерського університету Скот Треверс.

До 1990-х років в Індії було багато грифів, представлених трьома основними видами, які існували в одній екологічній ніші. Вони були звичним явищем і в містах, і в сільській місцевості. Однак вже до 2007 року їхня чисельність скоротилася на 97%-99,9%. Це катастрофічне падіння чисельності грифів в Індії стало найшвидшим скороченням популяції птахів, яке коли-небудь реєструвалося в світі.

Причиною катастрофічного вимирання грифів виявився диклофенак – нестероїдний протизапальний препарат, який широко використовується у тваринництві. Безпечний для домашньої худоби, він виявився смертельною отрутою для грифів, які споживали трупи свійських тварин. Одна "забруднена" диклофенаком туша могла отруїти десятки грифів.

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Практично повне зникнення усього лише одного типу птахів, стерв’ятників, порушило баланс в природній екосистемі Індії і запустило смертельну ланцюгову реакцію. Зникнення грифів звільнило екологічну нішу для диких собак і щурів, які швидко розмножилися. Однак, якщо у грифів їхні сильні шлункові кислоти нейтралізують смертоносні бактерії в гнилому м’ясі, собаки і щури виявилися "неефективними" старв’ятниками і навпаки перетворилися на рознощиків небезпечних хвороб.

По-перше, різко зросла кількість випадків сказу. Щонайменше 47 300 індійців померли через укуси скажених собак у період з 1992 по 2006 рік. Однак це ще було не найгірше. Друга проблема полягала в тому, що гниючі трупи тварин, які більше не поїдали грифи, тепер забруднювали джерела води, поширюючи такі хвороби, як сибірська виразка, туберкульоз і бруцельоз. Дослідники підрахували, що в період з 2000 по 2005 роки через це додатково помирало понад 100 000 людей – щорічно! Тобто лише за ці п'ять років і лише з цієї причини надлишкова смертність в Індії сукупно склала близько півмільйона людей.

"Криза стерв'ятників служить яскравим нагадуванням про те, наскільки глибоко взаємопов'язані екосистеми — і як легко вони можуть розплутатися. Втрата одного виду призвела до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, економічних втрат і людських трагедій", – пише Скот Треверс.

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