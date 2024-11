Зокрема від прискореного потепління страждає Західна Європа.

Температурні рекорди по всьому світу оновлюються щороку, і тенденція до глобального потепління є незаперечною. Однак деякі регіони світу, схоже, нагріваються швидше за інші, пише науковий вісник Phys.org.

Нове дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, містить першу світову мапу регіонів, які страждають від повторюваних хвиль екстремальної спеки. За словами дослідників, ці локальні "великі та несподівані відхилення" в загальній картині поступового потепління клімату викликають питання про те, наскільки адекватними є нинішні моделі глобального підвищення середньої температури.

"Мова йде про екстремальні тенденції, які є результатом фізичних взаємодій, які ми можемо не зовсім зрозуміти. Ці регіони стають тимчасовими теплицями", — сказав провідний автор дослідження, науковий співробітник Земної обсерваторії Ламонта-Догерті Колумбійської кліматичної школи Кай Корнхубер.

За останні роки від повторюваних хвиль екстремальної спеки найбільше постраждали деякі регіони Китаю, Японії, Кореї, Аравійського півострова, східної Австралії та окремих частин Африки. В Західній Європі кількість смертей від спеки щорічно вимірюються десятками тисяч.

Також повторювані хвилі надмірного тепла регулярно фіксуються в північно-західній Канаді, північній Гренландії, крайньому півдні Південної Америки та подекуди в Сибіру.

На думку авторів дослідження, глобальне потепління змінює природні маршрути руху теплого повітря, через що виникають ділянки, де тепле повітря надмірно затримується. Відбувається такий собі збій у звичному трафіку повітряних мас.

