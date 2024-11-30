Дослідники використовували супутникові дані для аналізу розподілу трупів щодо водопоїв.

Понад 350 слонів, які загинули за загадкових обставин, ймовірно, пили токсичну воду, згідно з новою статтею, яка попереджає про "тривожну тенденцію" в отруєнні, викликаному кліматом.

Слони різного віку ходили колами, перш ніж впасти і померти. Туші були вперше помічені на північному сході Ботсвани в травні та червні 2020 року, і було висунуто безліч теорій про причину смерті, включно з отруєнням ціанідом або невідомою хворобою, пише The Guardian.

За словами провідного дослідника Давида Ломео, аспіранта з географії в Королівському коледжі Лондона, цей інцидент став найбільшою задокументованою загибеллю слонів, причина якої невідома.

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Тепер нова стаття, опублікована в журналі Science of the Total Environment, припускає, що слонів отруїли водою, яка містить токсичні квітки синьо-зелених водоростей, або ціанобактерій. Кліматична криза збільшує інтенсивність і серйозність шкідливого цвітіння водоростей.

Дослідники використовували супутникові дані для аналізу розподілу трупів щодо водопоїв. Команда вважає, що слони зазвичай проходили трохи більше 100 км від водопоїв і вмирали протягом 88 годин після пиття. Загалом вони обстежили 3000 водопоїв і виявили, що ті, в яких 2020 року спостерігалося підвищене цвітіння ціанобактерій, мали високу концентрацію трупів.

"У них немає вибору, окрім як пити з них", - сказав Ломео.

Можливо, інші тварини загинули від пиття з водопоїв, але тіла могли не бути виявлені під час аерофотознімання, а дрібніші трупи могли бути вже забрані хижаками.

Дослідники заявили:

"У глобальному масштабі ця подія підкреслює тривожну тенденцію раптових захворювань, викликаних кліматом".

Доктор Ніалл Макканн, який не брав участі в дослідженні і є директором з охорони природи в британській благодійній організації National Park Rescue, сказав: "Це дослідження дає переконливе пояснення масової загибелі слонів, яка сколихнула світ у 2020 році. Воно доповнює зростаючий масив доказів того, що зміна клімату може мати низку смертельних наслідків для дикої природи (а також домашньої худоби і людей), від радикальної зміни доступності води до створення умов для розмноження шкідливих бактерій і водоростей та придушення популяцій тварин".

Вчені заявили, що дослідження підкреслює необхідність контролю якості води.

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