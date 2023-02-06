Заборона діятиме до 31 березня.

З 15 лютого відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства у всіх рибогосподарських водних об’єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.

"Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів", - йдеться у повідомленні прес-служби Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Також в Держагентстві додали, що з метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності. Адже безпосередньому нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову.

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"Водночас звертаємо увагу, що за незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн. Нагадуємо рибалкам також і про заборону вилову риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року", - зазначили у відомстві.

Вилов червонокнижної риби в Україні: що відомо

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