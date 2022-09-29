За вилов рідкісної білуги та севрюги зловмисники отримували плату від рибалок у сумі 50% від вартості вилову.

На Одещині викрито двох працівників Держагентства рибного господарства, які "кришували" вилов червонокнижної риби в Дунаї.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

"ДБР викрило двох працівників Державного агентства рибного господарства, які сприяли незаконному вилову риби в акваторії річки Дунаю на Одещині. Посадовці вимагали у підприємців, які займаються виловом риби, щомісяця сплачувати "данину" за безперешкодну діяльність. Також вони "дозволяли" рибалкам робити понаднормові вилови риби, в тому числі видів, занесених до Червоної книги України", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за вилов рідкісної білуги та севрюги зловмисники отримували плату від рибалок у сумі 50% від вартості вилову.

За даними слідства, тільки один підприємець за рік браконьєрства на 6 човнах сплачував "ділкам" приблизно півмільйона гривень. При цьому дозвіл на вилов риби у акваторії Дунаю мають 20 підприємців з понад 600 човнами.

26 вересня працівники ДБР затримали одного з учасників схеми під час одержання частини хабаря.

Задіяним у схемі працівникам Державного агентства рибного господарства повідомлено про підозру у систематичному вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Вилов червонокнижної риби в Україні: що відомо

В Ізмаїльському районі Одеської області двоє чоловіків наловили червонокнижної риби з родини осетрових на 750 тисяч гривень.

Браконьєри біля острова Джарилгач у Херсонській області виловили понад 400 кілограмів червонокнижних видів риби. Загальна сума збитку склала 4,5 мільйона гривень.