Зловмисники сітками ловили рідкісну рибу у Дунаї, повідомили в поліції.

В Ізмаїльському районі Одеської області двоє чоловіків наловили червонокнижної риби з родини осетрових на 750 тисяч гривень.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, викрито двох жителів міста Кілія, які сітками виловлювали севрюгу і чечугу в річці Дунай.

Помітивши правоохоронців, вони спробували позбутися незаконного улову та сіток.

Також з'ясувалося, що зловмисники рибалили вночі без навігаційних вогнів, а тому наражали на небезпеку інші судна.

Речові докази у браконьєрів вилучили, а 16 рибин випустили в річку.

За попередньою оцінкою фахівців Дунайського біосферного заповідника, зловмисники могли завдати державі понад 750 тис. грн збитків.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним видобувним промислом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 вересня на Одещині в Національному природному парку "Тузлівські лимани" правоохоронці затримали зловмисника, який сітками виловив 30 кг кефалі. Через браконьєра рибне господарство України зазнало збитків на суму понад 170 тис. грн.

Що за риба севрюга та чечуга – довідка УНІАН

Севрюга – це риба з родини осетрових, яка розповсюджена у басейнах Чорного, Азовського та Каспійського морів, пише Вікіпедія.

Чечуга (стерлядь) – це особлива риба з родини осетрових. Чечуга та озерний осетер – єдині з осетрових, які живуть у прісній воді.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк