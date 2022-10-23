В Одеській прокуратурі розпочато своє розслідування.

Іноземні фахівці зайнялися розслідуванням випадків екоцид російських окупантів. В Україні за час повномасштабної війни 50 тисяч водних ссавців.

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Вчені причорноморських країн фіксують наймасовішу за останні десять років загибель морських ссавців. Попередньо, з початку війни в Україні загинули понад 50 тисяч китоподібних. Їх смерть пов'язують з бомбардуваннями т ракетними обстрілами росіян.

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Масову загибель афалін та азовських дельфінів вчені Національного парку "Тузловські лимани" фіксують з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Після кожного ракетного удару або бомбардувань на узбережжі хвилі виносили мертвих ссавців. Така ж ситуація в Румунії та Болгарії.

"До війни ми спостерігали максимум три дельфіни мертвих на протяжності 44 кілометри протягом усього року, але зараз спочатку війни і до кінця липня ми виявили 44 дельфіна на 6 кілометрах", - розповів директор нацпарку.

Екологи зазначили, що дельфіни масово можуть гинути або від інфекцій, або через бойові дії. Саме другу версію називають найбільш вірогідною.

"Ми знали від різних джерел, що в північно-західній частині Чорного моря є дуже багато підводних човнів і надводних човнів, включаючи і "Москву", яку ви всі знаєте куди вона пішла. Тому всі ці надводні і підводні човни вони створювали дуже потужний звукові сигнали, що вражали дельфінів", - розповіли вчені.

При цьому зазначено, що число мертвих дельфінів трохи знизилося після звільнення острова Зміїний. У загиблих особин взяли зразки для аналізу та відправили в Італію і Німеччину.

Крім того, в Одеській прокуратурі розпочато своє розслідування.

"На території Одеської області ми виявили 95 фактів мертвих дельфінів на узбережжі, але ми розуміємо, що їх набагато більше. Розслідується кримінальне провадження за такою кримінальною статтею, яка називається "Екоцид". Це знову ж злочин проти безпеки людства", - повідомив прокурор Одеської області Сергій Костенко.

Як тільки підтвердиться, що масова загибель ссавців – це наслідок військових дій, то проти Росії направлять позов до міжнародних судів та змусять заплатити за знищення природних ресурсів.

Загиблі дельфіни в Одеській області - що відомо

Вчені вважають, що в Чорному морі, на території декількох країн, через військову агресію РФ вже загинули десятки тисяч дельфінів.

"Слід знову нагадати, що корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів наприкінці липня було посилено ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Орки тоді продовжували тримати блокаду північно - західній частині Чорного моря", - сказав Русєв, додавши, що тварини загинули в результаті використання гідролокаторів (сонарів).

Це обладнання створює потужні звуки, які негативно впливали на здоров'я і життя тварин. Вони потрапляли в зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводило з ладу їх органи навігації і ехолокації, і вони отримували потужну акустичну травму.

19 жовтня керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко заявив, що в області з 24 лютого виявлено понад 90 дельфінів, загиблих через використання гідролокаторів кораблями РФ.

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