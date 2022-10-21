Лише за один день на територію парку було скинуто ворогом 200 снарядів.

В національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) на весні через війну не відбулось гніздування деяких червонокнижних птахів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

Він підкреслив, що наразі на чорноморсько-азовському узбережжі окуповані всі українські заповідники, окрім парку "Тузлівські лимани".

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За словами Русєва, науковці заповідника отримали дозвіл від військових на дослідження 6 км узбережжя із 44 км, на яких розташовано природний парк.

"Кожного дня ми бачимо наслідки війни. Це наслідки для Чорного моря, лиманів, степу, лісу. Коли почалася війна, перші обстріли відбулися на початку березня. В цей час йде дуже велика міграція птахів з півдня, з Африки. Птахи, які мігрують, в кількості майже 1 млн залишаються на нашому піщаному пересипі на деякий час, щоб підгодуватися", - розповів науковець.

За його словами, через потужні постріли, які були в східній частині парку, тисячі птахів шукали інші шляхи міграції. Тобто, не підгодувавшись як слід, вони покинули територію парку, та, ймовірно, загинули.

"Одного дня на територію парку було скинуто 200 снарядів, в той час як там формувались колонії птахів. Наприклад, був такий червонокнижний птах як чоботар, який прилітає до нас з Африки. Цього року вони не змогли через війну сформувати колонії, тому їх не було на гніздуванні", - розповів Русєв.

Також, за його даними, через бомбардування в заповідному Лебедівському лісі виникали пожежі, що нанесло велику шкоду дикій природі.

Як підкреслив Русєв, найбільша шкода нанесена популяції дельфінів. Зокрема, тільки на 6 км узбережжя заповідника його співробітники знайшли 44 трупа. В той же час, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за весь рік знаходили лише декількох мертвих тварин на всьому заповідному узбережжі (44 кілометрах).

Він повідомив, що на початку повномасштабної війни в північно-західній частині Чорного моря було багато ворожих човнів, в тому числі – підводних. Вчені впевнені, що дельфіни масово гинули саме через гідролокатори, які використовують ворожі кораблі, зокрема, підводні човни.

Русєв акцентував, що всі дії окупантів, які шкодять природі, співробітники парку та правоохоронці фіксують, щоб у майбутньому передати відповідні матеріали до суду.

Екоцид в Україні: що відомо про воєнний злочин РФ

Як повідомляв УНІАН, на Одещині з 24 лютого виявлено 95 дельфінів, загиблих через використання гідролокаторів військовими кораблями РФ.

Проводиться розслідування за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Його створено 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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