На Одещині знову виявлено двох загиблих дельфінів, які стали жертвами військової агресії РФ.
Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у Facebook.
За його словами, останніми тижнями Чорне море не виносило мертвих дельфінів на пляжі, але зараз на узбережжі в межах національного парку вчені знову знайшли останки загиблих двох дельфінів. Вони були на піщаному пересипі. Русєв припускає, що тварини могли загинути ще в липні.
"Слід знову нагадати, що корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів в кінці липня було посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Орки тоді продовжували тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря", - сказав Русєв, додавши, що тварини загинули внаслідок використання гідролокаторів (сонарів).
Це обладнання створює потужні звуки, які негативно впливали на здоров’я та життя тварин. Вони потрапляли у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводило з ладу їхні органи навігації та ехолокації, і вони отримували потужну акустичну травму.
"Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами привело тоді до чергової загибелі дельфінів, останки яких ми ще знаходимо зараз на доступному для моніторингу узбережжі нацпарку. І на даний час загальна кількість загиблих китоподібних трьох видів у Чорному морі через військові дії, за нашими остаточними підрахунками і оцінками, становить набагато більше 5 тис. особин", - стверджує вчений.
Він також нагадує, що море викидає на берег лише біля 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% просто йде на дно моря, вони не доступні для виявлення та підрахунку з берега.
"Тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України вже загинули, імовірно, до 50 тис. китоподібних, що є вкрай жахливим для морської екосистеми", - підсумував вчений.
Як агресія РФ шкодить екології України
Як повідомляв УНІАН, станом на кінець липня у Чорному морі на території кількох країн через військову агресію РФ вже загинуло щонайменше 5 тис. дельфінів. На Одещині правоохоронці вже розслідують факти масової загибелі цих китоподібних.
Окрім цього нещодавно стало відомо, що в заповіднику на Одещині масово гинуть птахи. Серед них є червонокнижні