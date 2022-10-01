Вчені вважають, що з 24 лютого вже загинуло до 50 тис. китоподібних.

На Одещині знову виявлено двох загиблих дельфінів, які стали жертвами військової агресії РФ.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у Facebook.

За його словами, останніми тижнями Чорне море не виносило мертвих дельфінів на пляжі, але зараз на узбережжі в межах національного парку вчені знову знайшли останки загиблих двох дельфінів. Вони були на піщаному пересипі. Русєв припускає, що тварини могли загинути ще в липні.

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"Слід знову нагадати, що корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів в кінці липня було посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Орки тоді продовжували тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря", - сказав Русєв, додавши, що тварини загинули внаслідок використання гідролокаторів (сонарів).

Це обладнання створює потужні звуки, які негативно впливали на здоров’я та життя тварин. Вони потрапляли у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводило з ладу їхні органи навігації та ехолокації, і вони отримували потужну акустичну травму.

"Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами привело тоді до чергової загибелі дельфінів, останки яких ми ще знаходимо зараз на доступному для моніторингу узбережжі нацпарку. І на даний час загальна кількість загиблих китоподібних трьох видів у Чорному морі через військові дії, за нашими остаточними підрахунками і оцінками, становить набагато більше 5 тис. особин", - стверджує вчений.

Він також нагадує, що море викидає на берег лише біля 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% просто йде на дно моря, вони не доступні для виявлення та підрахунку з берега.

"Тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України вже загинули, імовірно, до 50 тис. китоподібних, що є вкрай жахливим для морської екосистеми", - підсумував вчений.

Як агресія РФ шкодить екології України

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець липня у Чорному морі на території кількох країн через військову агресію РФ вже загинуло щонайменше 5 тис. дельфінів. На Одещині правоохоронці вже розслідують факти масової загибелі цих китоподібних.

Окрім цього нещодавно стало відомо, що в заповіднику на Одещині масово гинуть птахи. Серед них є червонокнижні

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