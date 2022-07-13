Проблему з дикими кабанами вирішити не можуть через постійні обстріли

Від війни тікають не тільки люди, а й тварини. У Дніпропетровській області від обстрілів сховалися дикі кабани з Херсонської області.

Про це розповів голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

Він зазначив, що жителі району страждають від навали кабанів. Крім того, через постійні обстріли багато зруйнованих господарств, тому вулицями так само гуляють павичі, свині та корови.

"Домашню худобу хлопці з ЗСУ намагалися збирати. Більше 35 корів у нас було. Хлопці за ними доглядали. Потім з'явилися господарі деяких тварин, частину з них забрали. Частину забрало велике домогосподарство, яке займається молоком", - розповів Невеселий.

При цьому він зазначив, що дикі кабани гуляють по дачах людей і по городах. Глава Зеленодольської громади додав, що поки проблему з дикими кабанами вирішити не можуть, тому що через постійні обстріли їх неможливо відловити.

Як раніше повідомляв УНІАН, дикий кабан на ім'я Путін живе в німецькому природному парку у верхній Франконії. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну тварині стали шукати нове ім'я.

Після підбиття підсумків конкурсу кабана називатимуть Еберхофером, а не Путіним.

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