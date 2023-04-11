Через зловмисників довкіллю завдана шкода на десятки мільйонів гривень.

Про підозру повідомили двом екс-посадовцям державного підприємства "Іршавське лісове господарство" на Закарпатті, які допустили масову порубку дерев.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) повідомили колишнім головному лісничому та начальнику лісогосподарської дільниці. Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на термін до 5 років.

Як встановило слідство, колишні працівники лісової охорони не вжили достатньо заходів для збереження лісових насаджень на ввіреній їм території. Через це у 2020-2021 роках відбулися масові незаконні рубки дерев різних порід.

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Зазначається, що раніше ДБР вже повідомила про підозру в перевищенні службових повноважень колишньому начальнику лісогосподарської дільниці.

"Він дав незаконну вказівку своїм підлеглим провести без жодних дозвільних документів розробку лісосік для проведення рубок. У підсумку було зрубано понад 5 тисяч дерев цінних порід як на закріпленій за посадовцем дільниці, так і на інших територіях", - інформує ДБР.

Згодом незаконно зрубані дерева продали. Завдана шкода довкіллю склала понад 50,8 млн грн.

Цікаві кримінальні новини - що варто знати

Нардеп Микола Тищенко заявив про нібито здійснення замаху на члена тимчасової слідчої комісії, якому погрожувала "лісова мафія" для того, щоб були припинені перевірки лісових господарств. Тищенко додав, що вщент згоріла машина, яку використовували для перевірок лісгоспів.

У поліції не підтвердили, але і не спростували відомості народного обранця.

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