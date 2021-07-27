Користувачі вважають, що бідолашного баклана треба рятувати та нести до ветеринарів.

Під Києвом на узбережжі Дніпра знайшли химерного птаха. Баклан з чотирма лапками здивував мережу та викликав бурхливі дискусії.

Фото птаха з аномалією опублікували у спільноті "Птахи України".

"Ось таку пташку зустріли в Українці на набережній. Пташка з вродженою патологією (дві зайві лапки) (((", - написала жінка, яка побачила баклана. На фото у птиці дійсно чотири лапки, дві з яких, як видно, не функціонують.

У коментарях пояснили, що у птахів бувають такі аномалії. Так, в одному яйці виникає два жовтки і дві зайві лапки - своєрідні залишки "сіамських близнюків", які могли б вилупитися з яйця.

"Як з Чорнобиля", "лячна картина", "сумно, шкода птаха", - пишуть у мережі.

Однак що робити з птахом та як допомогти химерному баклану - користувачі мережі не знають. Одні вважають, що бідолашну істоту треба якомога швидше віднести до орнітологів або ветеринарів. Спеціалісти нібито мають провести операцію та видалили птахові зайві лапи. Інші коментатори запевняють, що баклана не потрібно чіпати, адже він може довго прожити з такою патологією, якщо вона не заважає йому літати та шукати їжу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Хмельниччині рятують життя лелеці. Птаха ледь не вбив церковний хрест.

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Автор: Поліна Кузенко