Фермерам заборонили використовувати деякі препарати.

У Херсонській області визначили причину масової загибелі птахів. У зв'язку з цим в 40-кілометровій зоні навколо заповідника "Асканія Нова" заборонено використовувати препарати на основі бродифакума.

Про це розповів голова Херсонської облдержадміністрації Сергій козир в ефірі телеканалу "Дом"

"Це перелітні птахи, їх в нашій області загинуло понад 2350 особин. У цьому напрямку ми працювали з Міністерством екології та з Мінагрополітики. Ми звернулися до них і отримали відповідь, що на полях застосовувався препарат, як виявилося після експертизи, на основі бродифакума", - зазначив Козир.

За його словами, відомства заборонили боротися з гризунами цими препаратами в 40-кілометровій зоні навколо "Асканія Нова". При цьому аграріям рекомендували боротися з гризунами за допомогою органічних препаратів.

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"Ми збирали аграріїв, з ними проговорювали, це питання на контролі. Зараз це все пройшло. Але все одно ми чекаємо осені - коли знову почнеться обробка полів, і щоб не допустити повторення із загибеллю птахів", - підсумував чиновник.

Загибель птахів у заповіднику "Асканія-Нова"

У січні на Херсонщині поліція почала розслідування за фактом смерті понад 200 червонокнижних журавлів у заповіднику "Асканія-Нова".

23 лютого на території заповідника зафіксували загибель ще 187 птахів.

На початку березня в Держпродспоживслужбі заявили, що птахи, яких виявили мертвими 23 лютого, загинули через отруту проти гризунів.

Пізніше стало відомо, що птахи загинули через те, що агроном порушив правила, встановлені для боротьби зі шкідниками.

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Автор: Анастасія Горбачова