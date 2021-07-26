Лелека врізався у хрест та застряг на церковній бані.

У селі Райківці Хмельницької області постраждав лелека. Він влетів у величезний церковний хрест.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Очевидці бачили, як птах на льоту врізався у хрест, і викликали рятувальників. Ті піднялися драбиною і зняли тварину з церковної бані.

Нині лелека почувається краще, кажуть місцеві жителі, які ним опікуються. Коли одужає, люди планують відпустити його на волю на тому ж місці біля церкви.

Водночас у понеділок, 26 липня, у ДСНС розповіли, що там же, на Хмельниччині, напередодні допомогли лелеці в селі Ісаківці Кам'янець-Подільського району. Птаха зняли з даху одного з будинків: тварина застрягла у снігозатримувачі та не могла злетіти самостійно.

Рятувальники кажуть, лелека був так сильно виснажений, що не міг навіть ворушитися.

"Обережно травмованого пернатого вивільнили з пастки та спустили на землю. Опіку над лелекою взяли на себе місцеві жителі", - повідомили в ДСНС.

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Автор: Катерина Комолова