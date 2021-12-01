Місцеві вважають, що пернатих могли отруїти.

На Вінниччині знайшли понад 100 мертвих лебедів. Загадкова загибель птахів сталася на орендованому ставку у селі Северинівка Жмеринського району.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Так, мешканці селища помітили біля озера, де жили червонокнижні птахи, понад 100 мертвих пернатих. Лебеді померли не за один день. Повідомляється, що мор птахів тривав протягом декількох днів.

Мешканці селища вважають, що птахів отруїли або ж навіть постріляли. Вони підозрюють, що це могли зробити орендарі озера, адже мертвих лебедів там поспіхом зібрали та спалили.

Підприємці, які орендують озеро, кажуть, що вони самі не знають причин раптової загибелі птахів. Одного мертвого лебедя нібито віддали на експертизу для встановлення деталей раптового мору.

Читайте такожУ Чорнобильському заповіднику помітили гнізда рідкісних птахів (фото)Між тим, інцидентом вже зацікавилася поліція. Правоохоронці планують з'ясувати, що насправді привело до мору червонокнижних птахів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині отруїли птаха, врятованого торік після сильного граду. Внаслідок розпилення хімікатів загинув лелека Робінзон.

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Автор: Поліна Кузенко