В нашій країні зафіксована масова загибель товстолобика.

Державне агентство меліорації та рибного господарства України у січні зафіксувало факти масової загибелі риби через пошкодження конструкції Каховської ГЕС, яке виникло через те, що російські окупанти здійснювали обстріли в районі Каховського водосховища Херсонської області.

Про це повідомляє прес-служба Держрибагентства. "Внаслідок значного зниження рівня води у Каховському водосховищі відбулася масова загибель водних біоресурсів. Це створює пряму небезпеку зриву весняного нересту у водоймі. Обстріли Росії прибережної частини міста Херсона та акваторії Дніпра також призвели до масової загибелі товстолобика", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження. Збитки, завдані рибному господарству в цьому випадку, орієнтовно становлять понад 390 млн грн.

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Зазначається, що в інших водоймах України явищ загибелі та задухи риби протягом січня не зафіксовано.

Водночас через збройну агресією РФ частина інформації про рівневий режим, температуру води та вміст розчиненого у воді кисню у водоймах окупованих та деокупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей залишається невідомою.

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Як повідомляв УНІАН, з 15 лютого відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства у всіх рибогосподарських водних об’єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.

Варто зазначити, що, за словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, росіяни на захопленій частині регіону біля річки Дніпро хочуть зробити мертву зону.

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