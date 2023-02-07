Вороги на захопленій частині регіону наближають ситуацію до стану гуманітарної катастрофи.

Російські окупанти депортують жителів лівобережжя Херсонщини через те, що багато з них допомагають Збройним силам України і не схиляються на бік ворога.

Про це під час брифінгу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. "На людей, які живуть біля Дніпра, дуже сильно тиснуть, щоб вони евакуювалися. Окупанти хочуть зробити мертву зону, тому що там дислоковані їхні підрозділи, які, в тому числі, здійснюють обстріли нашої території. Вони розуміють, що є великий відсоток наших людей, які допомагають ЗСУ, надають інформацію, координати", - зазначив Соболевський.

За його словами, зараз лівобережна частина Херсонщини - це постійна фільтрація, постійні обшуки, постійні перевірки телефонів, транспортних засобів.

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"Нашим людям там дуже важко. На лівобережній частині Херсонщини ситуацію наближають до стану гуманітарної катастрофи. У нас є підтверджені дані про наміри закрити медичні заклади, зокрема, сім лікарень, щоб зробити на їхній базі військові госпіталі. Мова йде про Каховку, Нову Каховку, Олешки та інші. Обладнання з них частково вже вивезено або до Генічеська, або до Новотроїцького. Там ще якісь години прийому є, якісь лікарі ніби залишаються, але фактично медична допомога вже не надається", - констатував заступник голови Херсонської облради.

Крім того, за його словами, частина підприємств через тиск окупантів відмовилась працювати, тому є проблеми з постачанням предметів першої необхідності.

"Окупанти психологічно тиснуть на людей, щоб вони виїжджали на територію РФ. Вони взагалі не зацікавлені, щоб наше населення залишалось в Херсонській області на контрольованих ними територіях. Загарбники зрозуміли, що не зможуть отримати підтримку населення, щоб вони не робили. Вони вже намагалися і підкупити цих людей, постійний тиск і терор так само не дає результатів. Тому хтось там ухвалив рішення, що правильним для них буде депортація населення. Ці процеси постійно відбуваються, їх окупанти не згортають", - підкреслив Соболевський.

Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з 24 лютого 2022 року, Херсонська область опинилася під тимчасовою окупацією. У ході контрнаступу Збройних сил України 11 листопада українські бійці звільнили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.

17 січня Юрій Соболевський повідомив, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області залишається 20-30% цивільного населення.

Він зазначив, що поки була можливість, до проведення окупантами так званого референдуму, жителі могли виїжджати на підконтрольну Україні територію через Василівку (Запорізька обл.) і щодня цим коридором переправлялись 500-600 людей. Наразі виїзд закритий, люди можуть виїжджати виключно через тимчасово окупований Крим.

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