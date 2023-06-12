Більша частина плавучих залишків рослин затоплена разом з матрацами та подушками.

В Одесі шторм змиває на дно органіку та сміття, які прибило через теракт на Каховській ГЕС.

Про свої спостереження розповів керівних громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський. Він зазначає, що вражений "поведінкою" Чорного моря, яке поводиться немов ображена людина.

За словами еколога, він понад 30 років мешкає в Одесі, але ніколи не бачив такого моря. "Шквальний південно-західний вітер із дуже хльосткою хвилею. Море ніби на всіх образилося і вирішило забрати з берега та частково перемолоти всю органіку і сміття. Що я можу сказати... йому це частково вдалося. Такий напрямок вітру сприяв "замиканню" плавучої органіки і сміття в Одеській затоці", - розповів Балинський.

Він пояснює, що сильна "ляскаюча" хвиля сприяла тому, що більша частина плавучих залишків рослин тепер затоплені на дні. Також на поверхні стало значно менше пляшок тощо.

"За кількістю затоплених матраців і подушок, Одеська затока тепер "найкомфортніша" у світі, ну, а коли так, то і для орчатини на дні ще місця достатньо…", - зазначає Балинський.

За його словами, в той же час потужний нагінний вітер пригнав воду з відкритого моря і дещо підняв його солоність. Однак, інтенсивний болотний колір свідчить, що солоність збільшилась незначно.

Певними позитивними змінами можна назвати різке зниження температури, що зменшує ймовірність інтенсивного цвітіння водоростей - фітопланктону і ціанобактерій. Але, скоріш за все, через всі ці катаклізми у найближчий час дуже погано позначяться на тваринах, яких прибило до одеського узбережжя через штучний повінь, викликаний терактом.

"Бідолашні жаби та тритони почуваються дуже погано. Думаю, що найближчим часом у затоці загинуть всі амфібії і велика частина прісноводної риби", - каже еколог.

Теракт на Каховській ГЕС

У ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Теракт, який загарбники готували тривалий час, вони здійснили на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Через підрив дамби стався штучний повінь, який поглинув населенні пункти, тисячі гектарів заповідних земель тощо. Уламки, трупи тварин, сміття течією несе до Одещини, зо привело, в тому числі до опріснення Чорного моря.

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