Прямі та непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть перевищити $10 млрд.

Підрив окупантами Каховської ГЕС не спровокує у 2023 році критичного дефіциту агропродукції.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив заступник міністра аграрної політики і продовольства Віталій Головня, зазначивши при цьому, що в результаті підриву Каховської ГЕС Україна втратить певну частину врожаю зернових, але ці втрати не будуть критичними, повідомляє Укрінформ.

"Критичного дефіциту продукції в цьому році ми не відчуємо, оскільки торік ми вже втратили значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні, і наші фермери змогли переорієнтуватися. Зокрема, інші регіони взяли на себе значний обсяг виробництва, особливо овочевого", - зазначив Головня.

Заступник міністра також підкреслив, що прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть перевищити $10 млрд через неможливість повноцінного здійснення сільськогосподарської діяльності на затоплених територіях.

"Ми втратимо певний обсяг зернових, але основна частина зрошуваних земель на півдні знаходиться на Лівобережжі Дніпра. Правобережні ж території є так званою сірою зоною. Фермери і так мало там вирощували, бо там постійно то прильоти, то бойові дії. Тому гірше, ніж минулого року, цього року там точно не буде", - зазначив чиновник.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки для агросектору

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Аграрії заявили, що підрив Каховської ГЕС залишить велику кількість полів без зрошення. Після того як вода спаде, території будуть непридатні для ведення сільського господарства, оскільки всі поля зрошували за рахунок води, що поставлялася з Каховської ГЕС. Системи зрошення більше немає.

Постраждають молочні товарні комплекси, оскільки не буде можливості вирощувати корми.

7 червня 2023 року аграрії заявили про те, що про кавуни можна забути.

Аграрії переконані, що херсонські кавуни і помідори зникнуть на довгі роки. Урожай кавунів, який міг бути зібраний в цьому році, повністю знищений.

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