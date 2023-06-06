На даний час там близько 16 тисяч людей опинилися в критичній зоні

Після підриву дамби Каховської ГЕС у Херсонській області вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів на правому березі Дніпра та один з мікрорайонів Херсону. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Станом на 7:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти – Тягінка, Львове, Одрадокам'янка це Бериславський район, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона, це Херсонський район. Ми розуміємо, що будуть підтоплені інші населені пункти, готові до цього", - сказав він.

Наразі організовано евакуацію мешканців вказаних населених пунктів.

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"Це буде автобусами до міста Херсон, далі до міста Миколаєва, а звідти – до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст. О 12:00 на залізничному вокзалі міста Херсона буде евакуаційний поїзд, також до міста Миколаєва. На даний час близько 16 тисяч людей опинилися в критичній зоні на правому березі Дніпра", - сказав Прокудін.

Що стосується окупованої частини Херсонщини, за словами голови ОВА, місцевих мешканців було проінформовано про підрив дамби ГЕС, а також доведено необхідність евакуюватися у більш безпечні місця.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Відбувається неконтрольований скид води з водосховища, що створює загрозу затоплення низки населених пунктів.

У Херсонській ОВА заявили, що рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного рівня упродовж кількох годин. Людей закликають терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси.

За словами очільника Офісу президента Андрія Єрмака, підрив росіянами дамби Каховської ГЕС є черговим воєнним злочином та екоцидом, також є загроза для Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський скликав Раду нацбезпеки і оборони щодо подій на Каховській ГЕС та закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

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