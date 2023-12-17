В Європі відпочивальникам рекомендують уникати місць, де скупчується морська піна.

Морська піна, що утворюється від прибою, містить в собі велику концентрацію "вічних хімікатів", що становлять значну небезпеку для здоров’я людини. Про це свідчать результати дослідження морської води, проведеного на замовлення уряду Нідерландів, пише The Guardian.

Спочатку дослідження складу морської піни провели у Бельгії. У пробах виявили високу концентрацію пер- та поліфторалкільних сполук (PFAS). Вони мають широке застосування через свої гідроізоляційні якості, але також вони дуже повільно розкладаються.

Після цього нідерландський інститут охорони здоров’я зробив аналогічні вимірювання на узбережжі в провінціях Зеландія та Голландія. Це дослідження теж виявило хоча й не такі високі, але все ж дуже помітні рівні PFAS.

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Науковці попереджають, що синтетичні хімічні речовини групи PFAS мають токсичний вплив на імунну систему людини і можуть спричиняти певні види раку і проблеми з фертильністю. Також ці речовини несуть певні ризики для дикої природи.

"Розумно приймати душ після купання, мити руки перед їжею та не дозволяти дітям і домашнім тваринам ковтати морську піну", — сказав міністр водного господарства Нідерландів Марк Харберс, коментуючи результати дослідження.

Втім він не бачить необхідності у запровадженні будь-яких обмежень на купання в морі, оскільки концентрація небезпечних речовин безпосередньо у морській воді "набагато нижча", ніж у морській піні.

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Як писав УНІАН, через брудне повітря в 2021 році в ЄС загинуло понад півмільйона людей. Близько половини смертей можна було б уникнути, скоротивши забруднення до меж, рекомендованих лікарями.

Також ми розповідали, що на пластику в річках можуть рости небезпечні та стійкі до антибіотиків мікроби. В теорії вони можуть діяти як резервуари генів стійкості до протимікробних препаратів.

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