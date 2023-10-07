На пустирі знайшли 50 мертвих котів і кілька собак.

У столиці ОАЕ Абу-Дабі місцеві жителі виявили на пустирі понад 140 бездомних котів.

Це викликало критику з боку міжнародних зоозахисних організацій і послужило приводом для урядового розслідування, передає CNN. Зокрема, на пустирі були кішки різних порід. Вони були залишені вмирати в переносках, пастках, або бродили без їжі і води. При тому, що температура у вересні в Абу-Дабі досягає 40,5°C.

Плачевність ситуації полягає ще й у тому, що котів кинули через дорогу від державного притулку для тварин. У притулку повідомили CNN, що нічого не знають про інцидент, і відмовилися від коментарів.

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Зоозахисники нарахували на пустирі 50 мертвих кішок і з 28 вересня врятували 95. Також вдалося врятувати собаку - золотистого ретривера, а хаскі знайшли мертвим. Деякі тварини були чіповані, що свідчить про те, що вони не були бродячими.

У коментарі CNN віце-президент організації із захисту прав тварин "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA) Джейсон Бейкер заявив, що вони пропонують $5 тис. за інформацію про те, "хто кинув цих кішок в пустелі". "Цей акт жорстокості не можна замовчувати", - підкреслив він.

Видання зазначило, що "звалища" для тварин дуже поширені в Абу-Дабі і Дубаї, і це не поодинокий інцидент.

Інциденти з тваринами

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в притулку для тварин "Котобаза" у Голосіївському районі Києва, в результаті якого сім тварин загинули і багато хто отримав опіки.

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