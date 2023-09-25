У притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом пожежі в притулку для тварин "Котобаза" у Голосіївському районі Києва, внаслідок якої сім тварин загинули, а інші отримали опіки.

"За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження. Раніше слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин", - повідомляється в Телеграм-каналі МВС України.

У Нацполіції нагадують, що 23 вересня близько 23:00 виникла пожежа у притулку для тварин на вулиці Заболотного у Києві. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

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"Наразі слідчі поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки), а також за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За законом, жорстоке поводження з тваринами караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років. Водночас такі дії, вчинені щодо двох і більше тварин, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років

Пожежа на Котобазі - що відомо

Пожежа у притулку для котів "Котобаза" у Голосіївському районі Києва сталася ввечері 23 вересня. Засновниця притулку Наталія Петрушенкова вважає, що підпал міг організувати хтось навмисне та підозрює у злочині місцевих волонтерів.

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