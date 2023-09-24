За словами Наталії Петрушенкової, молода дівчина з відомої "команди порятунку тварин" лупцювала її ногами на очах численних свідків.

Засновниця Котобази Наталія Петрушенкова заявила, що в страшну ніч на 24 вересня, коли пожежа охопила котячий притулок у Голосіївському районі, її ногами побила волонтер з відомої "команди порятунку тварин" Києва.

За словами Наталії, це відбувалося на очах численних свідків. Подробиці жінка описала на своїй сторінці у Facebook.

Вона звернула увагу на дії членів волонтерської організації Kyiv Animal Rescue Group: вони приїхали рятувати котів вже після того, як пожежу загасили й почали допомогати не тим, кому треба, стверджує жінка.

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"Вона (команда волонтерів - УНІАН) просто поставилася до мене, як до якогось непотребу, відштовхнули і почали носитися скрізь, вишукуючи котиків, намагалися прорватися в приміщення, проте пожежники їх не пустили, згодом віддалено від місця трагедії, навіщось піймали у сітку зовсім не постраждалу Ріту (кішку - УНІАН), яка вже понад сім років живе у підвалі сусіднього будинку", - вказала Наталія.

За словами жінки, коли вона спробувала втрутитися у ситуацію та витягти Ріту з сітки, волонтерка почала щосили бити її ногами.

"Попри свій страшний стан, попри страшенне тремтіння рук, які ще пам'ятали тепло страждаючих помираючих кошеняток, я вхопилася за сачок і щосили почала верещати й робити щілинку, у яку й вислизнула розумна Ріта. У цей час молода відловлювачка котиків, яка, мабуть, багато розказує про людяність та гуманність, яка, мабуть, врятувала багато тваринок, щосили навіщось била мене ногами по моїй нозі, наносячи болісні травми і садини", - заявила вона.

Наталія додала відповідне фото до публікації й уточнила, що тоді у ситуацію втрутилися місцеві мешканці разом з поліцією.

Вона також вказала, що волонтери звинувачували її в тому, що вона розводить котів й не стерилізує тварин.

"Якщо це так, то нехай цивілізовано перевіряють, а не перетворюються на злочинців і не б'ють мене на очах у численних свідків, не знати за що, завдаючи мені невимовного болю: як же наплакалася…, як же мені болить нога, як же мені болить моє життя…", - написала жінка.

Вона також додала, що наразі члени організації намагаються затравити її у соціальних мережах."За своє спізнення вони навіщось розпочали справжню травлю мене у соцмережах. І це роблять молоді люди, знущаючись наді мною, волонтером похилого віку", - вказала вона.

Ввечері 23 вересня в Києві хтось підпалив Котобазу

Нагадаємо, пожежа на Котобазі сталася ввечері 23 вересня. Її засновниця Наталія Петрушенкова вважає, що підпал міг організувати хтось навмисне. У своєму Facebook вона вказала, що підозрює у злочині місцевих волонтерів. Наразі слідчі поліції Києва взялися розслідувати цю справу. Відомо, що в момент пожежі в котячому притулку знаходилося близько 60 котів.

Правоохоронці кажуть, що під час пожежі на Котобазі згоріло 7 тварин. Інша частина зазнала опіків: найважчих за станом тваринок люди допомогали відправити у ветеринарні клініки.

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