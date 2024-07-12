Сьогодні рожевих фламінго бачили над Дністром.

Рожеві фламінго, яких також називають феніксами, через обстріли російської армії покидають Національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області та летять ближче до Одеси, повідомив співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв.

"Вони (фламінго – УНІАН) звісно полетіли з Національного природного парку "Тузлівські лимани" і шукають собі комфортні ділянки біля Одеси, де є достатньо їжі. Останніми тижнями над акваторією наших "Тузлівських лиманів" було дуже гучно і лячно для них. Вплив війни був дуже негативним для їх відтворення у цьому році", - розповів науковець.

Зокрема, за його словами, сьогодні, 12 липня, на світанку він був на березі річки Дністер, де почув голоси фламінго. Згодом цих птахів побачили над Дністром - поруч з ділянкою Українського товариства охорони птахів, яка розташована між населеними пунктами Маяки та Біляївка.

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"125 птахів летять в сторону Одеси. Поки шукали фотоапарат фламінго вже сховались за лісом над Дністром у Нижньодністровський національний природний парк... Їх світанковий переліт зараз може бути до Куяльницького національного природного парку або до регіонального ландшафтного парку "Тилігульським", до солоних лиманів з їжею для них. Це можливість для тих бердвотчерів, хто мріє про таких птахів і хоче їх побачити", - додав Русєв.

Рожеві фламінго в Україні - що потрібно знати

Нагадаємо, у 2017 році фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на острові Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят - наразі доля їх невідома. Вперше птахи-"розвідники" великою зграєю з'явилися на Одещині у 2021-му. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ загинула чимала кількість пташенят і дорослих птахів, вчені прогнозували, що фенікси скоро обов'язково загніздяться на "Тузлівських лиманах", і це таки сталося під час війни - навесні 2023 року.

Тоді науковці повідомляли, що у нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині сталася унікальна подія: вперше загніздилися фламінго, вивівши потомство зі 192 пташенят (18 з яких екологам вдалося окільцювати).

У 2024 році птахи зіткнулися з проблемою - у середині травня адміністрація заповідника повідомляла, що фенікси мандрують лиманами у пошуках безпечного місця для гніздування. Згодом вони почали гніздуватися, загалом на заповідних водоймах було приблизно 1500 птахів.

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