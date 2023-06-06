Від російського теракту постраждають кілька країн.

Еколог розповів про жахливі наслідки підриву Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.

"Наслідки від російського теракту - підриву греблі Каховського водосховища - матимуть глобальний екологічний характер для Чорноморського регіону. Унікальну природну екосистему заплавної частини Дніпра - від Нової Каховки до Дніпровсько-Бузького лиману – фактично знищено", - заявив на брифінгу очільник громадської організації "Зелений лист" (Одеса) Владислав Балінський.

За його словами, йдеться про понад 80 тис. га природної території, що охороняється законом - входить до національного природного парку "Нижньодніпровський". Як підкреслює Балінський, техногенна катастрофа такого масштабу значно перевищує адаптивну здатність плавневого біотопу. Тобто, підвищення води, яке сталося зараз, в десятки разів перевищує природні. В Чорне море буде змито степові ділянки, затоплені унікальні островки.

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"Сотні острівців, ділянки унікального заплавного лісу, заливні луки та степові ділянки нижніх схилів з усіма мешканцями змиті у море. Зараз шлюбний сезон, період гніздування та нересту... Загинуть сотні видів живих організмів, з яких 71 вид тварин та 32 види рослин включені до Світового Червоного списку, Червоної книги України тощо", - каже еколог.

Він зазначив, що Дніпровська Венеція - "Херсонські плавні" – були національним надбанням, входять до європейської "Перлинної екомережі" та мають статус "Рамсарських угідь". За словами Балінського, крім того, знищення плавнів - ще не все, що в даному випадку наробили росіяни. Також очікується масштабне забруднення акваторії прилеглих лиманів та північно-західної шельфової частини Чорного моря сотнями тисяч тонн сапропелю – токсичним донним відкладенням , яке є у кожному водосховищу, в тому числі Каховському.

"Масштаби та наслідки забруднення Чорного моря, вплив на організми та здоров'я людей необхідно буде оцінювати окремо", - підкреслює фахівець.

Він прогнозує, що жахливі наслідки теракту торкнуться чорноморських країн - України, Болгарії, Туреччини та Румунії.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі російські військові підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, через підрив Каховської ГЕС, який вчинили російські загарбники, у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, та може статися виток ще понад 300 тонн. Також військові попередили про детонацію мін, які змиває вода з правобережжя та лівобережжя.

OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm стверджують, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.

Нещодавно було опубліковано перший супутниковий знімок зруйнованої дамби Каховської ГЕС російськими військами.

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