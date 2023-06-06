OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm стверджують, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.
Як повідомили в InformNapalm, фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху, окрім радіаційного забруднення:
- евакуація населення, руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти тощо);
- руйнування об'єктів водопостачання , каналізації, електропостачання ,коллапс продуктової і медичної логістики;
- забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.
"Згідно Женевської конвенції, дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення", - наголошують експерти.
Росія підірвала Каховську ГЕС - що відомо
В ніч на 6 червня Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.
Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.
Характер ушкоджень свідчить, що дамбу підірвали зсередини. Про жодні ракетні удари не може йти мова. Станом на 11:00 наслідки підриву Каховської ГЕС контролюються. Жоден з населених пунктів не пішов під воду.