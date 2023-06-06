Присутні усі фактори такого руйнування, окрім радіаційного забруднення.

OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm стверджують, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.

Як повідомили в InformNapalm, фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху, окрім радіаційного забруднення:

евакуація населення, руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти тощо);

руйнування об'єктів водопостачання , каналізації, електропостачання ,коллапс продуктової і медичної логістики;

забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

"Згідно Женевської конвенції, дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення", - наголошують експерти.

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Росія підірвала Каховську ГЕС - що відомо

В ніч на 6 червня Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.

Характер ушкоджень свідчить, що дамбу підірвали зсередини. Про жодні ракетні удари не може йти мова. Станом на 11:00 наслідки підриву Каховської ГЕС контролюються. Жоден з населених пунктів не пішов під воду.

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