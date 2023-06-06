МЗС вимагає накласти нові санкції на РФ.

Україна хоче скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

"За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

МЗС закликало країни G7 та Євросоюзу терміново розглянути накладення на Росію нових далекосяжних санкцій, зокрема, на ракетну індустрію та атомну галузь.

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"Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку РФ як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально велику кількість жертв та руйнувань", - наголосили у відомстві.

Там нагадали, що російські пропагандисти на телебаченні активно обговорювали теракт на Каховській ГЕС ще до трагедії. Це підтверджує попереднє планування цього злочину.

"Підрив дамби Каховської ГЕС - техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду Росії проти українців. Це є відповіддю Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із РФ", - додали у МЗС.

Як пояснюється, зниження рівня води в Каховському водосховищі може призвести до небезпечного інциденту на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Міністерство закордонних справ наголосило, що Росія повинна буде відшкодувати всі наслідки своїх дій для людей, інфраструктури та навколишнього середовища України. Крім того, дії країни-агресорки підтверджують високу актуальність української формули миру.

Підрив Каховської ГЕС - що треба знати

Сьогодні вночі російські військові підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, внаслідок чого десятки населених пунктів опинилися під загрозою затоплення.

Місцева влада запустила евакуаційні потяги для вільній частині регіону. При цьому ворог не припинив обстріли, двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час евакуації населення.

За даними ГУР, окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС і готувалися до цієї операції заздалегідь.

За оцінкою "Укргідроенерго", Каховську ГЕС відновити неможливо і Каховське водосховище зникне упродовж 4 днів. Водночас в "Енергоатомі" попереджають про можливі негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції через цей теракт.

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