Натомість на скасування обмежень на аграрний імпорт з України з боку ЄС Угорщині був запропонований пакет допомоги.

На сьогодні Угорщина є єдиною з країною, яка досі зберігає односторонні обмеження щодо аграрного імпорту з України.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявила прес-секретар Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, зазначивши при цьому, що з боку ЄС Угорщині був запропонований пакет допомоги, повідомляє "Укрінформ".

"Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов'язково має позначитися на українському транзиті, і не стосується всього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила – Угорщина", – зазначила прес-секретар Єврокомісії.

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Вона нагадала, що Єврокомісія погодила з країнами-сусідами України пакет заходів, який мав виконуватися після того, як держави скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України.

"Ми мали презентацію цих заходів за участю різних країн 3 травня. Тоді ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На даний момент, ми все ще чекаємо усунення певних односторонніх заходів, які були введені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок", – додала Феррер.

Також вона зазначила, що Єврокомісія отримала лист від кількох країн-членів, які висловлюють протест проти виділення допомоги п'яти країнам.

"Єврокомісія отримала такий лист в травні, тобто в цьому місяці. Ми незабаром надамо відповідь. Але я не можу заздалегідь передбачити в цей момент, якою буде така відповідь", – сказала прес-секретар Єврокомісії.

Ситуація із зерном

Раніше Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія і Румунія в односторонньому порядку заборонили імпорт української агропродукції на свій внутрішній ринок через невдоволення місцевих фермерів. Причому Польща на короткий час заборонила навіть транзит українського зерна.

29 квітня 2023 року Україна висловила протест Польщі та ЄС через заборону на експорт українського зерна.

18 травня 2023 року зернову угоду продовжили в обхід ультиматуму Москви на "прохання" Туреччини.

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