Запроваджена 15 квітня заборона щодо ввезення українського зерна до Польщі стосується і його транзиту у треті країни, пояснив у Twitter міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда.
"Заборона повна, включаючи заборону транзиту через Польщу", - наголосив він. Буда також додав, що Варшава окремо обговорить з Києвом побудову жорсткої системи і гарантованого проходження товарів через Польщу.
Транзит українського зерна через Польщу - що відомо
В умовах російської морської блокади ЄС скасував всі тарифи і квоти на транзит українського зерна до інших регіонів світу. Однак частина зерна залишилась у європейських країнах, що викликало невдоволення місцевих фермерів.
Хвиля протестів польських аграріїв проти експорту українського зерна призвела до відставки польського міністра сільського господарства Генрика Ковальчика. Одразу потому в уряді Польщі заявили, що не розвантажуватимуть українське зерно, а одразу відправлятимуть його у треті країни.
15 квітня стало відомо, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський підкреслив, що Польща "була й залишається другом України без найменших змін", однак, завданням польської влади є також захист інтересів своїх громадян, а можлива криза в польському селі відіб'ється на становищі всіх поляків.
Україна, своєю чергою, сподівається на конструктивні переговори щодо проблеми та її вирішення, відповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.