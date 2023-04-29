ЄС дозволив Польщі заборонити імпорт українського зерна.

МЗС України направило ноту протесту до посольства Польщі та Представництва ЄС в Україні через ситуацію з обмеженнями на український аграрний експорт. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Українські дипломати заявили про "категоричну неприйнятність ситуації" і вказали, що запроваджені обмеження не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і принципам Єдиного ринку ЄС.

"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", – йдеться в повідомленні.

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Україна закликає європейських партнерів знайти збалансоване рішення, яке відповідало б законодавству ЄС, Угоді про асоціацію з Україною і в цілому духу солідарності.

Проблеми з експортом українського зерна в ЄС

Раніше Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія і Румунія в односторонньому порядку заборонили імпорт української агропродукції на свій внутрішній ринок через невдоволення місцевих фермерів. Причому Польща на короткий час заборонила навіть транзит українського зерна.

Напередодні стало відомо, що Польща домовилася зі структурами ЄС, що заборона збережеться тільки на імпорт зернових культур, не але буде охоплювати весь український агроекспорт.

У НБУ вже підрахували, що від квітневих обмежень на поставки зерна в ЄС Україна втратила не менше 200 мільйонів доларів.

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