Будьте обережні у закупках до столу на свята через сир Reblochon de Savoie.

До України перед Новим роком завезли небезпечний сир, в якому виявлено патогенні мікроорганізми "стафілокок коагулазопозитивний".

Як повідомила Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), йдеться про сир Reblochon de Savoie, який потрапив на прилавки експортом з Франції.

Серед харчових продуктів стафілокок найчастіше передається через молочні або кондитерські вироби, консерви, м’ясо. Ознаки захворювання з’являються вже через декілька годин після вживання в їжу таких продуктів.

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Найпоширенішими симптомами зараження стафілококом є біль в животі, нудота та блювота. Якщо отруєння сильне, спостерігається також головний біль, судоми та посилене серцебиття.

Отруйні продукти в Україні

В другій половині листопада до України завезли отруйні мандарини з Єгипту, які потрапили на українські ринки імпортом з Греції.

В цих фруктах було виявлено перевищення вмісту пестициду диметоат у 33 рази. Українських операторів ринку закликали вилучити з обігу отруйні мандарини якомога скоріше.

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