До України перед Новим роком завезли небезпечний сир, в якому виявлено патогенні мікроорганізми "стафілокок коагулазопозитивний".
Як повідомила Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), йдеться про сир Reblochon de Savoie, який потрапив на прилавки експортом з Франції.
Серед харчових продуктів стафілокок найчастіше передається через молочні або кондитерські вироби, консерви, м’ясо. Ознаки захворювання з’являються вже через декілька годин після вживання в їжу таких продуктів.
Найпоширенішими симптомами зараження стафілококом є біль в животі, нудота та блювота. Якщо отруєння сильне, спостерігається також головний біль, судоми та посилене серцебиття.
Отруйні продукти в Україні
В другій половині листопада до України завезли отруйні мандарини з Єгипту, які потрапили на українські ринки імпортом з Греції.
В цих фруктах було виявлено перевищення вмісту пестициду диметоат у 33 рази. Українських операторів ринку закликали вилучити з обігу отруйні мандарини якомога скоріше.