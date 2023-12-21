Напередодні RASFF повідомляла, що до України із Франції завезли небезпечний сир.

Держспоживслужба спростовує завезення в Україну сиру, в якому виявлено стафілокок.

Як повідомила прес-служба відомства, 19 грудня 2023 року Держпродспоживслужба отримала інформаційне повідомлення по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) № 2023.8743 стосовно виявлення патогенного мікроорганізму "стафілокок коагулазопозитивний" в сирі, що експортувався з Франції.

Проте в повідомленні № 2023.8743-fup 1 зазначено, що розповсюдження сиру відбулось до Бельгії, Іспанії та Великобританії. Крім цього, підтверджуючих документів стосовно відправлення партії сиру до України надано не було.

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Зазначається, що 20 грудня 2023 року Держпродспоживслужбою надіслано запит команді RASFF при Європейській Комісії стосовно уточнення експорту сиру з ЄС до України та отримано відповідь, що даний вантаж до України не відправлявся.

Небезпечний сир в Україні - про що йшла мова

Напередодні Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) повідомляла, що до України завезли небезпечний сир, в якому виявлено патогенні мікроорганізми "стафілокок коагулазопозитивний". Йшлось про сир Reblochon de Savoie, який потрапив на прилавки експортом з Франції.

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